Канадският парламент днес гласува промяна, която засяга текста на химна.

От него ще бъде премахната частта, в която се пее "закон за всички твои синове". Вместо това, текстът вече ще бъде "закон за всички нас"

През 2010 година е било внесено подобно искане, но тогава е било отхвърлено.

Писателката Маргарет Атууд, автор на една от най-мрачните и завладяващи антиутопии - "Историята на прислужницата", написа в Туитър: "Благодаря на Сената на Канада! Закон за всички нас: джендър неутралният текст беше одобрен от парламента"

