10 души бяха ранени, когато пожар избухна на превозно средство, теглещо самолет на „Луфтханза“ на летище „Франкфурт“, съобщи авиокомпанията.

Превозното средство е насочвало самолета към портата за излитане, за да вземе пътници, пътуващи към Съединените щати, когато е избухнало в пламъци поради неизвестни причини.

Огънят се е разпространил от камиона в самолета сред огромен стълб от черен дим.

Самолетът е бил празен, но "десет души са получили респираторни раздразнения.

Самолетът е изключително тежко повреден от пламъците.

