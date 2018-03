В полунощ изтече ултиматумът, който Лондон постави на Москва по скандала с отровения бивш руски шпионин. Въпреки крайния срок Русия не даде исканите обяснения как произвеждано от тях бойно отровно вещество е използвано за покушението срещу Сергей Скрипал.

Сега се чака реакцията на Лондон след заплахата, че ако Русия не отговори до полунощ, ще последват контрамерки.

В телефонни разговори Доналд Тръмп, Ангела Меркел и Еманюел Макрон обещаха подкрепа на Великобритания.

Русия обяви, че няма да дава отговори, докато не получи проби от използваното вещество.

Според анализи в английската преса контрамерките могат да са различни. От координирано с другите западни държави замразяване на банкови сметки, през прогонването на руски дипломати от Великобритания или дори целеви кибератаки и отказ на Англия да участва на Световното първенство по футбол това лято в Русия.

Междувременно руското посолство в Лондон официално поиска от външното министерство

на Великобритания разяснения за осъществена кибератака от Великобритания срещу Русия, предаде ТАСС.

Дипломатическата информацията е публикувана в „Туитър“ във вторник вечерта.

По-рано във вторник лондонското представителство на Москва обяви, че вероятната атака предизвиква сериозно безпокойство. Като коментира заявления в британския парламент, направени в понеделник за планирани кибератаки срещу Русия, говорител на посолството обяви: „Такива заявления на редица депутати, както и на позоваващи се на източници в правителството медии за възможна употреба на „настъпателен кибернетичен потенциал“ предизвикват сериозно безпокойство. Русия е обвиняване не само неоснователно и провокативно за станалото в Солсбъри, но и я плашат с кибератаки, плановете за които вече се разработват“.

Британският медиен регулатор „Офком“ допусна, че може да лиши руската телевизия "Раша тудей" от правото да излъчва във Великобритания, ако бъде доказано, че зад отравянето на бившия полковник Сергей Скрипал и неговата дъщеря в Солзбъри стои Русия.

Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха открити в безпомощно състояние на пейка в град Солсбъри на 4 март. Британското разследване сочи, че Скрипал и дъщеря му са отровени с нервнопаралитичното вещество „Новичок”. То е разработено в бившия Съветски съюз през '70-те и '80-те години.

