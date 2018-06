Слухове за отвлечени деца взеха жертви в Индия.

Индийската полиция арестува 16 души, след като двама мъже станаха най-новите жертви на слухове в WhatsApp за детски отвличания.

Мъжете са спрели да попитат за посоката в североизточната част на страната Асам, когато били пребити до смърт от голяма тълпа, предаде BBC.

Слуховете за отвличания на деца се разпространяват в Индия чрез приложението WhatsApp и вече са довели до смъртта на седем души през изминалия месец.

Полицията твърди, че е трудно да се скрият посланията на социалните медии, които са лъжливи.

Двете най-нови жертви са идентифицирани като Нилотпал Дас, аудио инженер и Абиджет Нат, дигитален художник - и двамата жители на най-големия град в щата.

Полицията твърди, че те са били нападнати, когато спрели в село да питат за посоката. Местните решили, че това са похитителите, за които предупреждават в WhatsApp.

Видео от убийствата стана популярно, стигнa се и до протести. Всичко тръгва от видео, разпространявано в социалната мрежа, за което се твърди, че дете е било отвлечено.

В него двама мъже на мотор издърпват дете и бягат.

То обаче не е истинско, дори не е от Индия. Това е филм за безопасността на децата в Пакистан. Последната част на видеото показва мъж от властите, но в показваната в Индия версия е редактирано.

Към клипа има и съобщения, които обясняват, че в града има мъже, дошли да отвличат деца.

Паниката стана още по-голяма, когато някои медии започнаха да ги разпространяват.

Това накара местните жители да атакуват онези, които изглеждат непознати или не могат да говорят регионалния език.

"Когато слуховете започват да се разпространяват в социалните медии, това отнема известно време, за да ги спрем напълно", каза полицейският служител на Асам Мукеш Агарвал. По думите му полицията се опитва да спре съобщенията.

Миналия месец полицията в южния град Хайдарабад, най-големият град в Телангана, тръгна с високоговорители, от които казваха "не вярвайте на слуховете".

Полицията се опитва да повишава осведомеността, има и контролни зали, където се наблюдават постове, свързани с такива новини.

Арестували са и хора, които разпространяват такива новини.

Жертвите на слуховете обаче се увеличават.

През април човек е пребит до смърт, след като е видян да се скита безцелно.

55-годишна жена е линчувана за това, че е давала бонбони на децата, а арестувани са 40 души.

Друг е бил убит, защото говорел на хинди, а не на местния език.

