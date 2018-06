Спасителни екипи в Тайланд издирват футболен отбор, хванат в капана на наводнена пещера.

12-те членове на момчешки футболен отбор - на възраст между 11 и 16 години, както и техният треньор, са влезли в пещера в провинция Чианг Рай в събота и оттогава са издирвани.

Предполага се, че отборът е останал заклещен в пещерата след силния дъжд - типичен за това време на годината в страната, който наводнил входа на туристическата атракция.

Полицията обаче вярва, че всички са още живи.

Групата млади футболисти и техният треньор са били на екскурзия в събота следобед. Спасителните екипи са започнали да ги търсят още същата вечер, след като са получили сигнали за тяхното изчезване.

Открити бяха велосипедите и спортното оборудване на децата.

Министърът на отбраната наредил на водолази да помогнат с търсенето. По-късно местна телевизия съобщи, че гмуркачите са намерили следа – петно от ръка на място в пещерата, докъдето нивото на водата не е достигнало.

Thai authorities are searching for a missing football team believed to be trapped inside a flooded cave. Twelve boys aged 11 - 15 and their coach reportedly entered the cave in Chiang Rai province before a storm flooded the entrance. #7News pic.twitter.com/MvMkCBGEIz