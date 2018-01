В онлайн пространството наскоро се появи снимка на човек с наполовина скрито лице от шал на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД). Въпреки, че крие лицето си, снимката показва достатъчно на заден фон.

Всички могат да познаяt къде се намира той – Сентръл парк в Ню Йорк, през зимата. „Ние сме във вашия дом“, гласи простият текст под снимката, публикувана няколко дни след Коледа и разпространена в известен джихадистки интернет канал.

Не е известно точно кога е направена снимката, но

посланието е смразяващо ясно,

пише „Вашингтон поуст" (Washington Post). То беше повтаряно в подобни постове през последните седмици. Всички те претендират, че показват бойци на ИД, оглеждащи ключови обекти в западни градове и призоваващи последователи да извършат нападения, независимо къде се намират. „Време е да отечем глави“, казва гласът зад кадър в един подобен запис.

