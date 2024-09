"Хизбула" потвърди: Висш командир на групировката е убит

П одкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула", която е подкрепяна от Иран, на свой ред потвърди днес, че висшият ѝ военен командир Ибрахим Акил е бил убит, предаде Ройтерс.

JUST IN - Ibrahim Aqil, head of Hezbollah elite unit, killed after Israeli airstrike in Beirut, Lebanon — BILD pic.twitter.com/NscLfxr8aP