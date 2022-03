Хейли Бийбър: Един от най-страшните моменти в живота ми

М анекенката Хейли Бийбър се възстановява след малък съсирек в мозъка, заради който е била приета в болница тази седмица, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Тя написа в историята си в Инстаграм, че е получила симптоми, подобни на инсулт, в четвъртък сутринта, докато закусвала със съпруга си Джъстин Бийбър.

Hailey Bieber Released from Hospital After Doctors Find Blood Clot on Her Brain: 'Home Now and Doing Well' https://t.co/t4gXzRWrwP