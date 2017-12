Един мравояд е загинал при днешния пожар в зоологическата градина на Лондон, предаде ДПА, като се позова на управата на парка.

По-рано тръбозъбът (вид южноафрикански мравояд) бе обявен за изчезнал. Впоследствие управата на зоопарка съобщи, че е покрусена от смъртта на 10-годишния Миша.

Четири суриката (вид южноафриканска мангуста) са в неизвестност. Възможно е и други животни да липсват.

Девет човека са пострадали при пожара,

съобщи службата за спешна медицинска помощ в британската столица, цитирана от ТАСС.

Осем от тях са получили помощ на място - шестима са се натровили с дим, а двама са получили незначителни наранявания. Един човек е бил откаран в болница. Подробности за състоянието му не бяха дадени.

