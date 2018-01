Германските социалдемократи подкрепиха днес започването на официални преговори с консерваторите на канцлера Ангела Меркел за съставяне на правителство, предадоха световните агенции.

На конгрес в Бон 362 от 642 делегати гласуваха "за".

279 делегати бяха против новата „голяма коалиция“, както в Германия наричат съвместното управление на двете най-големи политически сили ХДС/ХСС и ГСДП.

Лидерът на ГСДП Шулц иска Съединени европейски щати до 2025 г.

Ангела Меркел е против провеждането на нови избори в Германия

Най-вероятно още в понеделник, 22 януари, лидерите на трите големи партии – ХДС, ХСС и ГСДП – ще обсъдят организационните въпроси, свързани с провеждането на консултации.

Пътят към преговорите за създаване на ново правителство е открит, заяви в неделя Ангела Меркел.

След „интензивната и противоречива дискусия“ на конгреса на СДПГ беше достигнат „положителен резултат“, отбеляза тя.

За нас е важно Германия да има стабилно правителство, което да може да отговори на предизвикателствата на бъдещето, изтъкна Меркел и допълни, че още утре ХДС и ХСС ще разработят своята позиция за предстоящите консултации.

Меркел вече изрази надежда преговорите за съставяне на „голяма коалиция“ ще приключат до средата на февруари. Но дори и тогава, ако страните се договорят за коалиционно споразумение, последната дума отново ще имат социалдемократите.

The result was close. 56% of SPD delegates at the special party congress said "yes" to coalition talks with Merkel's CDU. But party leader @MartinSchulz still has to deal with criticism. #spdbpt18 pic.twitter.com/0sYr9aOrLR