С тих лозунг, без програма и с отказ от дебати с опонентите му, понякога изглежда, че руският президент Владимир Путин не води кампания за преизбирането си, пише Ана Малпас в коментар за агенция Франс прес (AFP).

Малко вероятно е обаче това да има значение за 65-годишният лидер, който се е запътил към победата и исторически четвърти мандат в Кремъл след изборите, които ще се проведат през март. Успехът му изглежда толкова неизбежен, че анализаторите го наричат завръщане към Съветската епоха.

„Путин е единственият кандидат без програма.

Това е изключително тревожно“, заяви Андрей Колесников от Московския център Карнеги, описвайки този факт като „демонстрация на незачитане на собствения си народ“. Както винаги Путин отклонява поканите за дебати и се отказва от ефирното си време като кандидат.

Най-видимите знаци на кампанията му са плакатите върху билбордове край магистралите извън Москва. На тях има снимка на Путин, а отдолу е лозунгът: „Силният президент прави страната силна“.

Основната задача на Владимир Путин е да осигури висока избирателна активност, като държавните социолози прогнозират активност от 80,4%, въпреки че на последните избори тя беше малко над 65%.

„Най-безсмисленото гласуване“



„Върнахме се към онова, което се надявахме да оставим в миналото след разпадането на Съветския съюз: ритуални избори, в които ... резултатът е предварително програмиран. Това са най-безсмислените избори в Русия от всички досега“, пише журналистът Фьодор Крашениников в независимия седмичник „The New Times“.

Най-забележителният момент от „кампанията“ на Путин беше, когато той се присъедини към милиони православни християни и се потопи в ледената вода, носейки само бански, на празника Богоявление през януари.

Путин не се уплаши от леда, потопи се в замръзнало езеро за Богоявление

За прокремълските анализатори и наблюдатели кампанията на Путин полага солидна основа за бъдещия му мандат. „Виждаме да се върши истинска работа, която постига много по-големи резултати от популистките размишления за още 1-2% по-висок резултат на изборите“, заяви Николай Калмиков от Руската президентска академия за национално стопанство и публична администрация.

Колоритни кандидати

Лидерът на опозицията Алексей Навални е със забрана да участва на изборите, защото беше осъден за измами и призова поддържниците си, много от които млади, да бойкотират изборите. Очаква се най-ниска да е избирателната активност сред избирателите между 18 и 24 години.

Сред опонентите на Путин има две колоритни личности, които биха могли да имат политическо бъдеще. Първата е Ксения Собчак – бивша водеща на риалити предаване, превърнала се в либерален журналист призова Навални да бъде допуснат до участие в изборите.

Очаква се тя да остане чак четвърта на вота, но тази открито говореща жена е дъщеря на бившия кмет на Санкт Петербург – менторът на Путин в политиката – и е

една от малкото, които не се страхуват от него и могат да прехвърчат искри, ако се срещнат.

Другият е Павел Грудинин, малко известният директор на агробизнеса, избран за кандидат на комунистическата партия през декември, след като ветеранът Генадий Зюганов избра да не се кандидатира.

