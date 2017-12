Най-малко 10 души пострадаха при взрив в развлекателен комплекс в Санкт Петербург.

По предварителни данни експлозията станала в развлекателния комплекс "Гигант Хол" на първия етаж на магазина, намиращ се на бул. "Кондратиев", в 18:30 ч. местно време.

Сградата е евакуирана, изпратен е екип от следователи.

Експлозията е била причинена от самоделно взривно устройство с мощност 200 грама тротилов еквивалент, напълнено с поразяващи елементи, заяви пред ТАСС говорителката на следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко. Тя добави, че следователите разглеждат всички версии на случилото се.

In #StPetersburg, #Russia, an #explosion is reported at a luggage locker in a supermarket: 3 people wounded according to latest reports. #Terrorism? Or someone's bag just exploded randomly?https://t.co/FF31H81ZIV pic.twitter.com/MA11VekPeD