За известно време германската крайна десница се стараеше да се държи по-прилично след шокиращото си влизане в националния парламент. От началото на годината обаче тази стратегия шумно се разпадна. Целта да изглежда отговорна партия беше опровергана от зачестяващите расистки изказвания и възхвалите на нацисткия период. Това е знак, че най-националистичното течение в това младо движение е на път да вземе окончателно превес.

Германска депутатка: Полицията помага на мюсюлманските орди, групови изнасилвачи

На практика не минава и ден без някой член на Алтернатива за Германия (АзГ) да излезе по първите страници с шокиращ пост в социалните мрежи „Туитър“ и „Фейсбук“. Най-пресният пример е представителката на берлинската местна власт Франциска Лоренц-Хофман, която пусна в страницата си във Фейсбук пропаганден афиш от Третия райх:

„Германска жено! Съхрани чистотата на кръвта си. Чужденците не трябва да те докосват“.

Този пост беше изтрит, но Лоренц-Хофман го оправда пред германското издание на „Хъфингтън поуст: с думите, че искала „германците да останат германци“, изправени пред имиграцията.

Друга представителка на партията от столичната власт, Беатрикс фон Щорх, едно от лицата на АзГ в национален мащаб, предизвика спорове в „Туитър“ и „Фейсбук“ на Нова година като осъди решението на полицията на Кьолн да пусне в интернет послания на арабски към населението. „Да не би полицията по този начин да се обръща към ордите от мюсюлмански варвари-изнасилвачи, за да ги омилостиви?“, възмути се Фон Щорх, имайки предвид сексуалните нападения над жени на 31 декември 2016 г. в града. Този туит беше блокиран.

Накрая, синът метис на бившата звезда на германския тенис Борис Бекер беше наречен „полунегър“ на страницата на депутата от АзГ Йенс Майер.

Последните словесни изблици не са „неволни гафове“, а

знак за желанието на партията „да приобщи и неонацистите, най-радикалните хора“,

смята политологът Хайо Функе от Берлинския свободен университет. „Радикалният курс на партията е необратим“, добавя той. Според него АзГ е значително по-радикална от Австрийската партия на свободата или френския Национален фронт.

Борис Бекер също осъди някои целенасочени провокации на партията, която получи близо 13% от гласовете на последните парламентарни избори, за издигане на любимите ѝ теми: анти-имиграция, анти-елит и анти-Меркел. „Това правят по правило в АзГ, все една и съща комбина. Подхвърлят нещо, а после се разграничават от него“, каза той за всекидневника „Велт“.

