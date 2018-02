Най-малко един човек е загинал, а над 20 са били ранени при катастрофа между два пътнически влака близо до гарата в град Никласдорф, Централна Австрия, предадоха световните агенции, като се позоваха на местната полиция.

Devastating train crash in Austria leaves one dead and 22 injured - including three childrenhttps://t.co/aoGFFAKDzK pic.twitter.com/OOJCDO1719