Пътнически влак дерайлира край Милано, убивайки поне двама души, ранените са около 100, съобщи Би Би Си (BBC). Местните медии информираха, че пожарникари се опитват да извадят няколко човека, заклещени във вагоните.

Десет от пострадалите са в критично състояние.

На борда на влака е имало стотици пътници.

