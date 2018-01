Виктор Орбан беше поканен да гостува и говори на конференцията на Християнсоциалния съюз в петък, където неговият призив за контрол на границите и уважаване на волята на европейските народи бе порещнат ентусиазирано и сърдечно.

Това се случи само два дни преди началото на преговорите за съставяне на правителство между християндемократите, Християнсоциалния съюз и социалдемократите. Посланието към Меркел е ясно – ХСС ще бъдат твърди по въпросите на миграцията.

Унгария и Полша: ЕС се провали с мигрантите

Западът все още игнорира страховете на Източна Европа

Унгарският премиер е в меко казано сложни отношения с германския канцлер от години, при това без индикации за подобрение.

Дори тазгодишният Германо-Унгарски форум, който се провежда всяка година от 1990-та насам, беше отменен.

Конфликтът между Меркел и Орбан не е спор между две държави, а между двама европейски политици с две различни визии за Европа

и за политическата доктрина на европейската десница.

Орбан обаче има симпатизанти в Германия и дори в самата Християндемократическа партия, които могат да бъдат открити, ако не на национално, то поне на регионално ниво.

Hungary's Viktor Orban made a controversial visit to the CSU's party conference. Not everyone was happy about it: https://t.co/jZA4xXZkNB pic.twitter.com/uVa5L8L6Dh

През последната половин година Орбан провежда последователни срещи с правителствата на няколко германски провинции – Бавария, Саксония, Саксония-Анхалт, Баден-Вюртемберг и Хесе. Лидерите на местните правителства са много по-отворени да говорят за търговия и инвестиции, защото не са под международните прожектори и никой не ги притиска да странят от Орбан, т.е. те донякъде имат свободата да не се съобразяват с федералната линия на хладно поведение спрямо Орбан.

Местните функционери на ХДП са и по-консервативни по отношение на имиграцията от националния естаблишмент на партията. От друга страна, така унгарският премиер може да адресира директно немските граждани през локалните медии, за да нормализира и популяризира образа си.

Мигрантите скараха евролидерите

Появата на Орбан на конференцията на ХСС е напълно нова глава в неговата стратегия. Разбира се, той е говорил пред събранието на ХСС и преди; през 2015 година по време на пика на мигрантската криза, когато отношенията между ХСС и ХДП бяха много обтегнати, премиерът на Бавария, Хорст Зеехофер покани Виктор Орбан в същия формат.

Viktor Orban: 2018 will be the year of restoring the will of the people in Europe https://t.co/rhFOgPy8hR