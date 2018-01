Бившият лидер на Каталуния Карлес Пучдемон няма да може да встъпи в длъжност като регионален лидер отново, само ако се яви лично в парламента, за да положи клетва, съобщава BBC.

Решението е на Испанският Конституционен съд. Ако той се върне в Испания, вероятно ще бъде арестуван. В същото време, неговият белгийски адвокат се усъмни в обективността на съда.

Пучдемон, който живее в Брюксел от октомври, е издирван в Испания по обвинения в противодържавна дейност и бунт заради движението за независимост, което той оглави, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Конституционният съд постанови, че заседанието на каталунския парламент, насрочено за 30 януари, ще бъде прекратено, ако Пучдемон, който е единствен кандидат за лидерския пост, не се яви лично.

