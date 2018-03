Българинът от силистренското село Зарица, който спаси няколко щъркела от премръзване само за няколко дни стана пример за десетки как добротата може да бъде „заразна“.

Белите щъркели в България се увеличават

Постъпката на Сафет Халид обедини десетки хора в спасяването на прелетните птици от ниските температури в страната.

Доброто дело на всички българи не остана незабелязано и от светояните медии.

Британското издание The Guardian, агенцията Франс Прес и други публикуват трогателни снимки на Халид и щъркелите в дома му.

