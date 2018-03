Въоръжен мъж беше застрелян от силите на реда, след като уби и рани няколко души, и взе заложници в супермаркет в южния френски град Треб.

Последно с него бе 45-годишен подполковник от френската полиция, който по-рано беше разменен срещу заложник. Преди това нападателят простреля полицай в близкия град Каркасон. А се предполага, че е свързан и с още едно убийство.

Според френските медии, терористът е от марокански произход, известен е на службите за сигурност. Самоличността му е установена с помощта на регистрационния номер на автомобила му. Всички подстъпи към Треб бяха блокирани от полицията.

Нападателят искаше освобождаването на Салех Абдесалам - последният оцелял терорист от кървавите атентати в Париж през 2015 г., при които загинаха 129 души.

При атаката в супермаркета нападателят уби двама и рани трима души, според данни на жандармерията. Единият от ранените е в критично състояние.

Прокурор съобщи, че терористът твърдял, че се е заклел на "Ислямска държава".

