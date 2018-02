Спец операция се провежда в район на Брюксел заради предполагаемо убийство от рано тази сутрин. Властите са категорични, че не става дума за терористичен акт.

Служителите на реда били вдигнати на крак, след като полски гражданин съобщил, че "някой е убит", съобщава Sky News.

