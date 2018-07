Синът на сирийския президент Башар ал Асад – 16-годишният Хафез ал Асад, ще участва тази седмица в Международната олимпиада по математика в румънския град Клуж, съобщава в. „Либертатя“, като отбелязва, че местните власти са предприели засилени мерки за сигурност и запазват дискретност във връзка с посещението.

Валентин Куйбаш, главен училищен инспектор в Клуж, потвърди, че

Хафез ал Асад е един от 615-те ученици, които са пристигнали в Румъния за Международната олимпиада по математика.

