Земетресение с магнитуд 4,9 разтърси Атина и цяла Централна Гърция рано тази сутрин, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Няма информация за пострадали и материални щети.

Трусът е бил регистриран в 6.02 ч. (4.02 ч. по Гринуич) в Коринтския залив, в слабо населен район, а огнището е било на 10 км дълбочина.

M4.8 #earthquake (#σεισμός) strikes 82 km NW of #Athens (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/JHVIuoyggf