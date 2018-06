В неделя предстоят решаващите избори в Турция.

Предизборната кампания приключва утре и партиите имат последен шанс да се преборят за гласовете на 59 милиона турски избиратели.

За първи път опозицията в Турция отправя силно предизвикателство към продължаващото 16 години управление на Ердоган, чиято цел в неделя е една - да превърне Турция в президентска република, информира NOVA .

Изненадващо: Ердоган свиква избори

Още с влизането в Истанбул ни посреща лика на Ердоган, неговите предизборни плакати са на всеки ъгъл. В центъра на Истанбул партиите една до друга се борят да спечелят избиратели - тук са наредени всички - управляващата партия, а срещу нея опозиционните републиканци на Мухарем Индже и отцепилите се националисти на Мерал Акшенер.

Скрита камера засне Ердоган да инструктира за "плътното пазене" на избирателите

"Тези избори са решение за сериозен завой в политическото устройство на Турция", заяви посланик Надежда Нейнски.

Тя участва в конференция за края на българското европердседателство.

Turkey will vote Sunday in an election that could seriously weaken Recep Tayyip Erdoğan’s rule. The three factors likely to determine the outcome: https://t.co/exiUBgmPJh pic.twitter.com/Av2OeaEq2y