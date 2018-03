Френската полиция издирва шофьор, който опита да прегази група военнослужещи, докато тичали край казармите си в югоизточната част на Франция, съобщи Би Би Си (BBC).

Войниците от 93-ти планински артилерийски полк успели да избегнат сблъсъка с превозното средство.

Инцидентът е станал близо до Гренобъл.

Жандармерията е изпратила патрули, за да проверят регистрационния номер на автомобила. Става въпрос за Пежо 208, което е обявено за откраднато. Полицията все още не съобщава мотив за нападението.

