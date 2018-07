В Швеция от 1 юли влезе в сила закон, според който сексът без ясно изразено предварително съгласие на партньора може да се счита за изнасилване, подлежащо на наказателно преследване.

Така прокуратурата вече няма да има нужда от доказателства за насилие, заплахи или експлоатиране на уязвимостта на жертвата, за да повдигне обвинения за изнасилване.

Законът изрично посочва, че пасивността не е знак за доброволно участие в полов акт.

Все пак при повдигане на обвинение прокурорите трябва да докажат наличие на престъпление и мотиви за извършването му.

Правителството на премиера Стефан Льовен предложи новия закон миналата година по време на кампанията #MeToo, която акцентира върху случаи със сексуални посегателства в целия свят.

В Швеция от две десетилетия действа закон, който инкриминира клиентите на платена любов, въпреки че самата проституция е легална. Данните полицията и поръчаните от държавата изследвания показват, че регулацията има ефект.

През миналата година обаче беше отчетен ръст на изнасилванията в страната с близо 10%, до 7 230. Общо за последното десетилетие броят на докладваните случи на изнасилване е нараснал с 34%.

Това обаче се дължи и на промените в законодателството, тъй като много престъпления, окачествявани преди като сексуално посегателство, са прехвърлени в графата – изнасилване, за което се предвиждат по-тежки наказания.

