Гръцката полиция използва сълзотворен газ срещу 20 000 протестиращи пред сградата на парламента, където депутатите гласуваха нов пакет мерки за икономии, изисквани от международните кредитори на страната в замяна на нов транш от спасителните заеми, съобщава Ройтерс.

Напрежението ескалира, когато стотина крайнолеви демонстранти започнаха да хвърлят запалителни бомби и камъни срещу полицията, която беше образувала кордон около парламента. Полицията отговори със сълзотворен газ и шокови гранати, посочва ДПА.

Гръцкият парламент одобри проектозакон за нови мерки за икономии, съдържащ фискални, енергийни и трудови реформи, изисквани от международните кредитори в замяна на отпускане на нов транш от спасителната програма за страната, предадоха световните агенции.

Проектът беше одобрен с мнозинство в 300-местния парламент.

В пленарната зала гръцкият премиер Алексис Ципрас отхвърли твърдо критиките срещу законопроекта, идващи по-специално от синдикатите, според които правителството се готви да ограничи стачките.

"Това е една безсрамна лъжа да се твърди, че правителството прилага изискванията на кредиторите и на шефовете на компании, за да дерегулира пазара на труда", каза Ципрас.



"Стачките не се премахват, нито пък са застрашени от това правителство", допълни той.

Protest and clashes outside the Parliament in Athens over multi-bill containing austerity measures and restrictions to the right to #strike.#Greece #photojournalism pic.twitter.com/21Hegx376H