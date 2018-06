Руски ултраси са готова за атаки срещу британски фенове и обещават да устроят на англичаните "фестивал на насилието", съобщава Daily Star.

Очаква се още днес да има нападения срещу фенове на "трите лъва" във Волгоград, където Англия играе с Тунис в първия двубой за двата тима на Мондиала.

Хулиганите публикуваха в социалните мрежи видеа с кадри от подготовката си за боевете със запалянковците на противниковия отбор. Според местните власти, на територията на Руската федерация в момента присъстват повече от 10 000 фенове на английския национален тим.

Russian Ultras plot 'festival of VIOLENCE' for England's first World Cup clash https://t.co/0bkAsPWwMC pic.twitter.com/HAhJlrTRTf