Европейският съюз не успя да намери златната среда в отношенията с Русия. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров по време на Мюнхенската конференция по сигурността.

САЩ повдигнаха обвинения срещу още 13 руснаци за намеса в изборите

Радев повтори: Санкциите срещу Русия не помагат, само вредят

„През изминалите десетилетия ЕС така и не успя да намери златната среда в отношенията с нашата страна. През 90-те години доминираше представата за Русия като „ученик“, който трябва методично, въпреки възраженията, да бъде обучаван по западните стандарти."

Според него днес в ход е ирационалният мит за „всемогъщата руска заплаха“, чиито следи се опитват да намерят навсякъде: от Брекзит до референдума за независимост в Каталуния“, отбеляза той.

Завръщането на Русия към ерата на Съветския съюз

Лавров подчерта, че „двата стереотипа са дълбоко погрешни и говорят за липсата на здрав разум и разбиране“ на Русия. „Отбелязваме, че в Европа расте броят на тези, които изпитват дискомфорт във връзка с аномалната ситуация, създала се в нашите отношения.

GLOBAL CONVERSATION | "We want to see Europe strong and stable" - Russian Foreign Minister Sergey Lavrov tells Euronews in an exclusive interview.



Watch it in full: https://t.co/umKzXQcUXI pic.twitter.com/hRR2zC4F4N