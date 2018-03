Разследването след отравянето на бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия продължава във Великобритания.

Очаква се в понеделник експерти от Организацията за забрана на химическите оръжия да вземат проби от отровното вещество, използвано при нападението.

Резултатите трябва да станат известни след около две седмици.

За пристигането на експертите съобщи британският външен министър Борис Джонсън при пристигането си на заседание на Съвета на ЕС на ръководителите на външнополитическите ведомства от общността.

Джонсън заяви в Брюксел, че при отравянето на Сергей Скрипал се наблюдава „класическа руска стратегия – опит за скриване на иглата на истината в купа сено от лъжи и умишлено объркване”.

Междувременно, преизбраният президент Путин отхвърли като нелепи британските обвинения и заяви, че Русия е готова да сътрудничи с британските власти в разследването на случая.

"Що се отнася до тази трагедия, аз разбрах за нея от медиите.

Първото нещо, което се помислих беше, че ако наистина е било бойно отровно вещество тези хора щяха да загинат веднага. Това е първото нещо. Второ, Русия няма такива вещества", подчерта Путин.

На среща в Брюксел външните министри на ЕС призоваха Русия да отговори на въпросите за използването на токсично вещество срещу бивш неин шпионин във Великобритания и изразиха безусловна солидарност с Лондон, предаде Ройтерс.

Изявлението на министрите гласи:

"ЕС остро осъжда нападението, извършено срещу Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Великобритания, на 4 март 2018 г., в което сериозно пострада и един полицай.

Животът на много граждани бе застрашен от тази безразсъдна и незаконна проява.

ЕС приема изключително сериозно преценката на правителството на Великобритания, че е много вероятно отговорността да е на Руската федерация.

ЕС е шокиран от нападателното използване на невротоксично вещество от военен клас, от разработен от Русия вид, на европейска земя за пръв път от над 70 години“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Великобритания би трябвало или да подкрепи с доказателства твърденията си, че Русия е отговорна за отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, или да се извини.

Песков определи обвиненията на Великобритания срещу Русия като "трудно обясними...безпочвени и клеветнически".

