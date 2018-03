Коалицията, зад която стои бившият италиански премиер Силвио Берлускони, „Напред, Италия” получава най-много места и в Сената и в Камарата на депутатите – съответно 37,4 и 36,9 процента от представителите, според предварителните резултати от проведените вчера избори.

На второ място остава движението „5 звезди”, основано от комика Бепе Грило и водено от Луиджи Ди Майо. Но антиевропейската, крайно лява партия е политическата сила, спечелила най-много гласове. Тя получава съответно 31,1 и 31 процента от местата в горната и долната камара на парламента.

Бившите управляващи – проевропейската, лявоцентристка Демократическа партия на Матео Ренци, остава едва трета с очаквани 23,9% от местата в Сената и 24,4% в Камарата на депутатите.

В горната камара има 315 депутатски места, а в долната 630.

От партиите във водещата коалиция най-много гласове – 17,6%, има антиевропейската и антиимигрантска, крайнодясна „Северна лига”, с лидер Матео Салвини, който по-рано каза, че Италия се нуждае от „масова чистка - улица по улица, къща по къща, квартал по квартал, с крайни методи, ако е наложително.”

Салвини заяви днес: „Имаме правото и задължението да управляваме през следващите години”.

„Оставам си горд популист”, добави той и подчерта, че Европа трябва да се страхува от „престъпниците и паразитите”, а не от популизма.

Втора, с 14,1%, е „Форца Италия“ на осъдения за укриване на данъци четирикратен премиер на страната Силвио Берлускони - милиардер, известен с личния си конфликт с германския лидер Ангела Меркел, организираните от него секс оргии с проститутки и приятелството си с руския президент Владимир Путин. Докато гласуваше вчера Берлускони беше атакуван от полугола активистка на Фемен.

Трета, с 4,1%, е националистическата и антиимигрантска партия „Братя италианци”. Водещата коалиция иска екстрадирането на над 600 000 нелегални имигранти от страната.

Движението „5 звезди”, което в миналото настояваше Италия да напусне Европейския съюз и еврозоната, получава 32,4% от гласовете.

А за Демократическата партия на Ренци вота си са дали само 18,8% от гласоподавателите.

Избирателната активност на вчерашните избори беше висока – около 72%, но по-ниска от 2013 г., когато гласуваха 75% от имащите това право 46,5 млн. италианци.

С тези резултати Италия се изправя пред политическа криза. За стабилно мнозинство бяха нужни над 40% от гласовете на избирателите. Никоя от политическите сили не е дори близо до подобен резултат.

Едно от категоричните обещания на победителите от движението „5 звезди” е, че няма да се коалират с никого.

В същото време евентуална коалиция между „Северна лига”, „Братя италианци” и Демократическата партия би била политическо самоубийство за последната.

А дори Силвио Берлускони да предаде сегашните си съюзници, той няма достатъчно депутати, за да управлява заедно с Ренци.

След вота може да се направи и още една равносметка – италианците гласуваха срещу водения от германския канцлер Европейски съюз. Приятелите на Путин, Берлускони и Салвини, взеха максимума от тези избори. А мнозинството италианци дадоха вота си срещу налаганите от Берлин политики на икономии и поощряване на имиграцията.

„Германия пожелава успех на италианските партии във формирането на правителство”, заяви говорителят на канцлерството Щефен Зайберт.

„Надяваме се, че ще им отнеме по-малко от шест месеца”, добави Зайберт, на фона на това, че вече повече от пет месеца след парламентарните избори в Германия няма ново правителство.

Topless #FEMEN activist confronts Berlusconi as he votes - Watch FULL VIDEO on YouTube: https://t.co/OC8LPDyfjN #Italy pic.twitter.com/e1mkUaIe5U