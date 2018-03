Руският президент Владимир Путин проведе непланирана среща с инициативна гражданска група в сибирския град Кемерово, където в неделя в голям пожар в търговски център загинаха 64 души. Той обеща, че всички виновни за трагедията ще бъдат наказани.

Путин положи цветя близо до стена при търговския център "Зимна вишна" в Кемерово. На това място местните жители също полагат цветя, свещи и играчки в спонтанен израз на почит пред загиналите.

"В момента тук работи следствена група от 100 души. Нейната работа се води от ръководителя на Следствения комитет.

Дори не се съмнявайте, всички виновни ще бъдат наказани", каза Путин.

Президентът Путин разкритикува мерките на сигурност в търговския център.

Putin lays flowers at scene of Kemerovo shopping mall fire that killed at least 64 https://t.co/QCCn0fFl3K pic.twitter.com/v4n27HdneR