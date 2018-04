Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и руският му колега Владимир Путин положиха основите на първата ядрена централа на Турция.

„В името на Бог”, заяви Ердоган стоейки до Путин в президентския дворец в Анкара.

Чрез видео връзка той нареди полагането на основите на АЕЦ „Аккую”, която ще струва 20 милиарда долара.

Държавната телевизия показа работници, които вече са започнали работа на мястото. През това време фойерверки излетяха, за да отбележат събитието.

Веднъж, след като е завършена електроцентралата осигури 10% от електрическите нужди на Турция, която и без това има малко енергийни ресурси.

President #Erdogan and his Russian counterpart Vladimir #Putin attended the groundbreaking ceremony of Akkuyu Nuclear Power Plant via a video conference call from the Presidential Complex in the capital Ankara. https://t.co/x7bKMMA0K8… pic.twitter.com/b1KsKQXlJ1