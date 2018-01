Каталунските сепаратистки партии, които спечелиха регионалните избори в испанския регион, са се договорили да изберат отново Карлес Пучдемон за президент на регионалното правителство, предаде Асошиейтед прес.

Големият въпрос е как Пучдемон ще произнесе задължителната си реч и клетва пред парламента на Каталуния, след като в момента е в изгнание в Белгия

и не може да се върне в Испания. Адвокатите на парламента на Каталуния трябва да разгледат предложенията Пучдемон да прочете обръщението си чрез видеозапис от чужбина или пък друг депутат да го прочете вместо него.

