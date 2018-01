Бившият каталунски лидер Карлес Пучдемон пристигна в Копенхаген въпреки заплахата от страна на Мадрид за ареста му, ако напусне Белгия, където е в изгнание, съобщава испанският вестник "Ел Паис".

Отново издигат Пучдемон за лидер, Мадрид с остра реакция

Поводът за посещението му е планирано участие в дебат за Каталуния в университета в Копенхаген по-късно днес.

Визитата се случва ден след като испанската прокуратура заяви, че "незабавно" съдия от Върховния съд ще издаде заповед за ареста му, ако пътува до Дания и призова Копенхаген да го предаде.

Испанският съдия от Върховния съд Пабло Ларина оттегли в началото на декември 2017 г. европейската заповед за арест на Пучдемон и четирима от неговите заместници, избягали в Белгия, но предупреди, че ще бъдат арестувани, ако се завърнат, припомня БТА.

В сила срещу него останаха национална и международна заповед за задържане. Това означава, че ако се върне в Испания или напусне ЕС, Пучдемон трябва да бъде заловен и върнат в своята родина.

Carles Puigdemont has arrived in Copenhagen after leaving Brussels.



The fugitive Catalan ex-leader faces charges of rebellion and sedition in Spain.https://t.co/zgWv54Jgew pic.twitter.com/sRaAb8ZjIs