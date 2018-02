Консервативният блок ХДС/ХСС на германския канцлер Ангела Меркел и Социалдемократическата партия на Мартин Шулц постигнаха споразумение за съставяне на коалиционно правителство, съобщи Петер Алтмайер, германският министър на финансите и началник на канцеларията на Ангела Меркел.

Имаме коалиционно споразумение, обяви Алтмайер, след като последният кръг преговори продължи повече от 20 часа.

Така Меркел е напът да формира кабинет шест месеца след изборите, които хвърлиха Германия в най-тежката й политическа криза в съвременната история.

Зелена светлина за нов кабинет на Меркел

