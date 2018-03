Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че е готов да подаде оставката си, за която настоява опозицията след убийството на журналиста Ян Куциак, разследващ корупция, предадоха световните агенции.

„Днес предложих оставката си на президента на републиката Андрей Киска“, заяви Фицо и добави, че ако президентът приеме, е готов да се оттегли утре и да посочи нов премиер при условие, че президентът се съгласи да даде на неговата партия Смер правото да избере следващия лидер на правителството.

