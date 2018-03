Почина първата победителка в конкурса „Евровизия“ през 1956 г.

Швейцарската естрадна певица Лиз Асиа е починала в болница в Цюрих ​на 94-годишна възраст.

Това съобщи сайта на "Евровизия", позовавайки се на информация на бившия секретар на певицата Жан Айхенбергер.

"Изпълнени сме със скръб, след като научихме, че Лис Асиа - голямата дама на "Евровизия", си отиде от този свят", пише в съобщението.

"Тя е първият победител в песенния конкурс през 1956 г. и оттогава бе голям негов фен. Цялото семейство на "Евровизия" изпраща искрени съболезнования на близките й", допълват още.

Победата на първия конкурс „Евровизия“ с песента Refrain е останала най-големият успех в кариерата на Асиа. По-късно тя често е канена на конкурса в качеството си на почетен гост. През 50-те години Асиа се е снимала и в няколко филма.

We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G