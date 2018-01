Ингвар Кампрад, основателят на шведската мебелна верига Икеа (Ikea), е починал, съобщи днес компанията, предадоха световните агнеции.

Ингвар Кампрад почина мирно в дома си в Смоланд, Швеция, на 27 януари, се посочва в изявлението от семейството. Кампрад бе на 91 години.



Основателят на Икеа и банка Икано е един от най-великите предприемачи на 20-ти век.



Той създава Икеа през 1943 г., когато е едва 17-годишен. Успех постига обаче едва през 1956 г., когато компанията става първата, предлагаща мебели в компактни опаковки.



Идеята му хрумва, докато гледа как работници демонтират краката на маса, за да може тя да се събере в колата на клиента и осъзнава, че спестяването на място означава спестяване на пари.

