Почина Арно Белтрам - жандармеристът, разменил се за жена, държана като жив щит от терориста при вчерашната атака в супермаркет в Южна Франция.

Френският министър на вътрешните работи Жерар Колон написа в "Туитър", че полковник Белтрам е "загинал за страната си".

Полковникът влезе невъоръжен в супермаркета, за да бъде освободена жената. Той съумял да остави включен телефона си, така че полицията да може да слуша какво става вътре в супермаркета. Властите заявиха, че щом чули изстрели отвътре, решили да щурмуват.

Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на Белтрам, като заяви, че той е загинал като герой при нападенията в Южна Франция и заслужава уважението и възхищението на цялата нация.

Подполковник Арно Белтрам загина в служба на страната, на която вече бе дал толкова много. Той загина геройски, жертвайки живота си, за да сложи край на смъртоносната атака, извършена от терорист джихадист, заяви в комюнике Макрон.

Белтрам става част от елитните полицейски специални части през 2003 г., а през 2005 г. служил в Ирак. През декември миналата година той организирал във френския департамент Од обучение как да се действа при ситуация с вземане на заложници.

