Френският президент Еманюел Макрон отдаде днес почит на скромни церемонии на жертвите на джихадистките атаки в Париж срещу сатиричния седмичник „Шарли ебдо“ и магазина за кашерни преди три години. На 7 януари 2015 бяха убити 11 души.

Сред загиналите – първите от общо 241 покосени по време на терористичните нападения във Франция за три години – бяха видни представители на редакционната колегия на „Шарли“ - неговия директор и художник Шарб, карикатуристите Кабю, Волински и Тиню и икономистът Бернар Марис.

Прочетени бяха имената на жертвите и бяха положни букети

пред бившата сграда на вестника, в която братята Куаши стреляха. Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в знак на почит към паметта им.

Церемонията започна пред бившата редакция на сатиричното издание в Източен Париж.

След изчитане на имената на загиналите бяха положени венци и запазена минута мълчание. След националния химн на Франция президентът Еманюел Макрон разговаря дълго със семействата на жертвите.

Кои са жертвите от "Шарли ебдо"

Макрон беше придружаван от няколко министри, кметицата на Париж Ан Идалго и бившия премиер Манюел Валс. Присъстваха и членове на екипа на "Шарли ебдо", включително главният редактор Лоран Сурисо.

Същата церемония се повтори няколко метра по-далеч, където беше паднал полицаят Ахмед Мерабет, убит от нападателите при бягството им.

След това Макрон посети кашерния супермаркет, който бе нападнат на 9 януари от джихадиста Амеди Кулибали. Тогава бяха убити трима клиенти и един служител на магазина, всичките от еврейски произход. Президентът прекара няколко минути в хипермаркета, където присъстваха водещи представители на еврейската общност във Франция.

