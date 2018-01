Двете основни партии, борещи се за независимост на Каталуния, обявиха, че са постигнали съгласие да номинират Карлес Пучдемон за поста на регионален лидер на областта, съобщава NOVA.

Партиите "Заедно за Каталуния" и "Републиканска левица на Каталуния" са съгласни да подкрепят Пучдемон като кандидат за президентския пост на областта Каталуния, обявиха в общо изявление двете партии.

Миналата седмица испански медии и пожелали да останат анонимни говорители на двете партии съобщиха, че те са се договорили да се опитат да преизберат Пучдемон на ръководния пост на Каталуния.

Той е в изгнание в Белгия, след като Мадрид го отстрани от лидерския пост на Каталуния миналата година след незаконния референдум за независимост на испанската автономна област.

В сряда е първото заседание на новия каталунски парламент, избран на 21 декември миналата година.

Тогава най-много гласове спечели партията "Гражданите", но сепаратистките партии - "Заедно за Каталуния" на Пучдемон и "Републиканска левица на Каталуния" на Ориол Жункерас, получиха крехко мнозинство.

Жункерас, бивш вицепремиер на Каталуния, е в арест в Испания по обвинения в бунт и сепаратизъм. Пучдемон, който може да бъде арестуван, ако се върне в Испания, иска да встъпи в длъжност от разстояние.

Според доклад от правния отдел на законодателния орган, цитирани от испанските вестници "Ел паис", "Ла вангуардия" и "Ел насионал" е „крайно необходимо" всеки кандидат за премиер на Каталуня да присъства в парламента, за да опита да стане премиер на автономната област.

