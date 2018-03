Извънредното положение, въведено в Турция след опита за преврат през 2016 г. е сред причините за нарушаване на човешките права на „стотици хиляди хора“, включително мъченията и произволно задържане, предупредиха от ООН във вторник.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ ОПИТА ЗА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ В НАШАТА ГАЛЕРИЯ

Службата за правата на човека на ООН публикува доклад за ситуацията, след като властите получиха извънредни правомощия след опит за преврат през юли 2016.

Докладът, който разглежда случилото се през цялата 2017 г., стига до заключението, че извънредните правомощия, които властите получават след неуспешния опит за преврат, са предизвикали „продължителна ерозия на върховенството на закона и влошаване на ситуацията с правата на човека“.

Ръководителят на ООН по правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин описва констатациите като "тревожни" и "скандални".

Чистката в Турция не спира

Турция закри 15 медии и уволни 10 хил. държавни служители

ООН осъди действията на Турция след опита за преврат

"Числата са просто зашеметяващи: почти 160 000 души са арестувани по време на продължаващото вече 18 месеца извънредно положение", каза той в изявление.

Освен това той посочи "освободени от работа са 152 000 държавни служители, много напълно произволни, преподаватели, съдии и адвокати, арестувани са журналисти, затворени медии и блокирани сайтове".

"Ясно е, че последователните извънредни положения в Турция са използвани за строго и произволно ограничаване на човешките права на много голям брой хора", каза той.

Безредици в Истанбул, властта срещу учители и студенти

Арестуваха лидерите на опозицията в Турция

Масовите уволнения на учители и представители на академичните кръгове, обвинени във връзки с движението на Фетхуллах Гюлен, съществено засегнаха образователния сектор и съответно правото на образование, се казва в текста.

UN calls for Turkey to end state of emergency, halt violations - Reuters https://t.co/Vtw93gF9YY