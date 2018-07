Мъж и жена, които бяха намерени в английското градче Еймсбъри, на 11 км от Солсбъри, са били отровени с „Новичок“ – нервнопаралитичното вещество, с което бяха отровени бившият руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, съобщава Би Би Си (BBC).

Мъжът и жената, за които се смята, че са идентифицирани като Чарли Роули и Даун Стърджис, са в критично състояние,

след като са били намерени в безсъзнание в къща в събота.

Полицията информира, че никой друг не е проявил симптоми на отравяне. В миналото на пострадалите няма нищо, което да предположи, че двойката може да е нечия мишена, уточняват органите на реда.

Комисарят от полицията Нийл Басу заяви, че не може да се потвърди нервнопаралитичният агент идва от същата партида, на която са били изложени Сергей Скрипал и дъщеря му. Той обаче каза, че тази възможност „очевидно е предмет на разследване“.

Басу каза, че

все още не са намерени замърсени предмети,

но полицаите събират „много подробна информация за движението на двойката“, за да се определи къде точно са били отровени. Той предупреди хората да не пипат нищо, за което не знаят какво е. „Нямаме представа къде е бил нервнопаралитичният агент, който е отровил хората“, каза още Басу.

