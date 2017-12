Стотици привърженици на руския опозиционен лидер Алексей Навални подкрепиха днес кандидатурата му като независим кандидат за президент и са готови да внесат номинацията му в ЦИК, световните медии.

ПРИПОМНЕТЕ СИ ПРОТЕСТ НА НАВАЛНИ В МОСКВА-СНИМКИ

Това стана на събрание в Москва в присъствието на представители на градската избирателна комисия.

"Всичките 742-ама участници в събранието гласуваха "за", против бяха нула, въздържали се нула", каза Иван Жданов, юрист на основаната от Навални Фондация за борба с корупцията.

По думите му Навални и упълномощени от него лица ще внесат още днес в ЦИК документите за издигането му за кандидат.

Самият опозиционер бе казал, че днес ще се състоят събрания на избиратели в 20 руски града, на които ще бъде подкрепена неговата кандидатура.

Алексей Навални е най-опасният противник на президента Владимир Путин, но няма право да се кандидатира в избори заради влязла в сила присъда по криминално дело, смятано за политически мотивирано.

Той би могъл да стане съперник на Путин на изборите през март догодина, ако за него бъде направено изключение или присъдата бъде отменена.

Кампанията на Навални въодушеви хората в най-отдалечените кътчета на Русия, но почти сигурният победител на изборите е Путин, който има 80 процента одобрение на национално равнище, отбелязва АП.

