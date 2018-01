Плъхове изпълзяват от канализацията на Париж по улиците, а властите на града и службите за борба с вредителите се надпреварват да измислят нови начини как да се отърват от тях.

Страховит клип със стотици плъхове в контейнер за боклук оказа нов натиск за неотложни действия от страна на парижката управа.

Съществуват ли плъхове царе и опасни ли са за нас

Плъховете са невинни за чумата от XIV в.

От кметството заявиха, че са засилили мерките против плъховете, тъй като популацията на гризачите се е разраснала неимоверно през последните две години.

„Усилията на властите ще бъдат напразни, ако не бъдат разработени държавни законодателни мерки за редовни инспекции за гризачи в сградите”, коментира Стефан Брас, говорител на група фирми за борба с вредители.

По думите му, трябва да бъдат предвидени и наказанията за гражданите, които си устройват пикници и не почистват след себе си.

Силните валежи напоследък в комбинация с меката зима и необичайно високия брой строителни обекти в Париж привличат все повече плъхове от канализацията.

🆘‼😱🐭 #France: the current state of #Paris. A garbage man explains that a rat jumped on his neck. At the moment, the Seine has a lot of high water, and when the water level drops, many more rats will appear. via @PorteTonAme pic.twitter.com/cNJU7vkUW8