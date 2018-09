Седем души бяха ранени, четирима от тях тежко, при нападение с нож снощи в Париж.

Нападателят е бил въоръжен с нож и железен прът. Той е арестуван.

"Засега нищо не дава основание да се смята, че нападението е терористично", каза пред АФП източник, близък до следствието.

Man arrested after knife attack in Paris wounds seven: source https://t.co/FwpcM9MEEs pic.twitter.com/pRzhrwKK7T