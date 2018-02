Най-малко четирима души са ранени при стрелба в град Мачерата в източна Италия, съобщава РАИ. Те са чернокожи.

Стреляно е от прозореца на автомобил, а нападателят е задържан.

„Заради съображения за сигурност кметът на града Романо Каранчини моли гражданите да не напускат домовете си, служителите – офисите“, се казва в съобщение на градската администрация, публикувано в Туитър.

Заподозреният е спрял край паметника на падналите във войните, сам е излязъл от колата и не е оказал съпротива на служителите на реда. При предаването си той е направил нацистки поздрав. Бил е обвит в италианския флаг.

Police in Italy arrested a man suspected of opening fire on a group of foreigners in the town of Macerata https://t.co/mBXs0xxdGO pic.twitter.com/JteFhvouK4