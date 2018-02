Мъж на около 70 години, който искал да изрази протест срещу германската миграционна политика, беше арестуван, след като в събота вечерта намушка с нож трима кандидати за убежище в Южна Германия.

Той е германско и руско гражданство е в ареста от вчера за опит са убийство на трима души - акт с политически и расистки мотиви, коментира говорител на прокуратурата в град Хайлброн.

