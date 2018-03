Премиерът на Великобритания Тереза Мей обвини Русия, че е замесена в отравянето на бившия полковник от руското ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в английския град Солсбъри преди седмица.

„Сега е ясно, че г-н Скрипал и дъщеря му са били отровени с бойно нервно-паралитично вещество от такъв тип, какъвто се произвежда в Русия”, каза Мей в камарата на общините на британския парламент.

То е наречено "Новичок" („Новак”) и даде срок до вторник на Русия да обясни.

Мей нарече инцидента със Скрипал „безотговорно действие на Русия срещу Обединеното кралство”. Двойният агент и дъщеря му са в кома.

На заседание на съвета по национална сигурност „Кобра”, тя обеща да предприеме решителни действия срещу отговорните за атаката с нервнопаралитично вещество. Високопоставен британски политик пък заяви, че има все повече доказателства срещу Русия и той лично ще бъде изненадан, ако Тереза Мей не размаха пръст на Москва.

В същото време, в отговор на въпрос, дали Русия е отговорна, президентът

Владимир Путин отговори, че трябва да се стигне до дъното на нещата и след това ще обсъжда темата.

Руският посланик е бил извикан в британското министерство на външните работи във връзка със случая, съобщи още Мей.

Путин: Предателите ще умрат. Кремъл ли отрови Скрипал

Отрова - „за убеждаване“ на противниците на Кремъл

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова смята, че ставащото в британския парламент във връзка със Сергей Скрипал е „цирково шоу”. Така тя коментира изказването на Мей в камарата на общините.

„Това е цирково шоу в британския парламент.

Изводът е ясен: поредна информационно-политическа кампания, основана на провокации”, каза Захарова.

Тя призова Лондон да разкрие резултатите от разследванията по делата за смъртта на Александър Литвиненко и Борис Березовски и на много други, които са умрели загадъчно на британска земя.

66-годишният Скрипал

е пенсиониран полковник от руското разузнаване. През 2006 г. той бе осъден на 13 години затвор за шпионаж в полза на Великобритания. Той получи убежище във Великобритания през 2010 г. след размяна на шпиони между САЩ и Русия.

Скрипал бе признат за виновен в Русия за това, че издал самоличността на руски агенти под прикритие в Европа на британското външно разузнаване МИ-6. Според руските власти той получил 100 000 долара за сведенията, които започнал да предава от 90-те години на миналия век.

През 2010 г. Русия освободи Скрипал и още трима свои граждани, осъдени за шпионаж в полза на западни държави, в замяна на което САЩ й предадоха 10 руски агенти. Размяната на шпиони в стила на Студената война бе извършена на писта на летището на Виена.

Впоследствие Скрипал заминава за Великобритания, където получи убежище. Случаят в Солсбъри напомня на убийството на Александър Литвиненко през 2006 г. в Лондон. Бившият руски разузнавач почина, след като бе изложен на контакт с радиоактивно вещество.

What we know so far about Sergei Skripal, the former Russian spy found 'in critical condition' in Salisbury https://t.co/ajX8fhZt0Y