На западните политици отне доста време да преценят мащаба на заплахата, която представлява Русия на президента Владимир Путин.

Докато Тереза Мей навлиза в открита конфронтация с Москва е ясно също, че разрешаването на конфликта, предизвикан от престъплението в Солсбъри, може да отнеме години, пише Симон Тисдал в коментар за „Гардиън“

Лондон гони руски дипломати, замразява контакти с Москва

Какво е „Новичок“ – отровата срещу Скрипал и дъщеря му

Студена или гореща, открита или прикрита, тази война ще бъде дълга и Великобритания ще се нуждае от всичките си приятели и съюзници, за да надделее над един безмилостен противник. Дали ще получи искрена, достатъчна и навременна подкрепа обаче е въпрос, пораждащ сериозни съмнения, отбелязва вестникът.

